Journée Internationale des Droits des Femmes sur Mouv'

De 21h à 23h, l’émission Mouv’ Love Club, présentée par Emmy et Ayane, sera 100% féminine. Entre classique et nouvelle scène, les talents féminins seront mis à l’honneur, tant pour leur interprétation que pour leur voix.

Mouv’ proposera également un portrait de Raja Meziane, activiste et rappeuse algérienne, classée parmi les 100 femmes les plus influentes du monde par la BBC. Diffusion dans la matinale ce vendredi 6 mars puis publication sur le site mouv.fr.