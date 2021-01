Jean-Paul Philippot élu Président des Médias Francophones Publics

Les MFP rassemblent 11 groupes de médias, radios et télévisions, des pays francophones du Nord : la RTBF, la RTS, TV5Monde, Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec Canada, Groupe Média TFO, France Médias Monde, ARTE, Radio France et France Télévisions. Ce sont 21 chaînes de télévision et 29 chaînes de radio, tant nationales que régionales ou d’outremer, sans compter leur présence sur les réseaux sociaux, leurs plateformes numériques, leurs applications et la diffusion de programmes à l’international grâce à France 24, RFI et TV5Monde, qui touchent chaque jour près de 290 millions de téléspectateurs et auditeurs dans le monde.