Jean-Paul Lubot rejoint le Groupe 1981

Jean-Paul Lubot poursuivra en parallèle ses activités de "partner" au sein de la société de M&A Transactions & Cie et d’associé de Digital Content Expert. Pour Jean-Éric Valli, Président du Groupe 1981 : "Nous sommes très heureux d’accueillir Jean-Paul dont l’expertise reconnue en termes de contenus et de marketing nous sera précieuse. Le Groupe 1981 poursuit activement son développement après l’acquisition de Oüi FM, Radio Life et Collector Radio en avril dernier. Nous avons de nombreux défis à relever notamment autour de nos contenus, du digital et de la commercialisation et avons besoin de personnalités aussi aguerries que Jean-Paul".

Le groupe 1981 développe dix radios : BlackBox, Forum, Latina, Oui FM, Radio Life, Radio Collector Swigg, Vibration, Voltage et Wit FM qui enregistrent 1.8 million d'auditeurs.