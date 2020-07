Intermarché inaugure l’offre de podcasts du Groupe TF1

ntermarché - en collaboration avec son agence Zenith (Publicis Media) - est le premier annonceur de France à inaugurer l'offre de podcasts du groupe TF1 pour amplifier sa communication en concomitance avec le lancement de sa nouvelle plateforme de marque en radio. Grâce à ce dispositif exclusif 100% pré-roll, Intermarché poursuit sa dynamique d'innovation et renforce le lien avec ses consommateurs en communiquant lors des moments d'écoute privilégiés. Depuis mai dernier, le groupe TF1 propose une gamme de podcasts avec 6 thématiques (people, aventure, fait divers, musique, histoire et sport) déclinées autour des programmes phares des antennes tels que Koh-Lanta ou Téléfoot, et disponibles gratuitement sur toutes les plateformes.