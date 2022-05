Intégrez l'équipe du RadioCrew au Paris Radio Show

Vous êtes passionné par la radio et par l'audio digital ? L'équipe du Paris Radio Show vous propose de vivre une expérience unique en intégrant l'équipe du RadioCrew. Habillé au couleurs de l'événement, vous vivrez cette nouvelle édition de l'intérieur : sonorisation, enregistrement, accompagnement, accueil du public et des personnalités... à vous de choisir. De profil dynamique, sympathique et curieux, forcément motivé, vous serez mobilisé les mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juin 2022 à la Seine Musicale sur l'Île Seguin à Boulogne-Billancourt.Vous pouvez remplir ce questionnaire accessible ICI et découvrir l'événement, LÀ