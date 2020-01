Inscrivez-vous aux Meet-ups Muzicenter Discovery

Ce sont trois journées uniques qui sont organisées dans le cadre du Salon de la Radio et de l'Audio Digital. Depuis 2019, le Muzicenter Discovery permet aux programmateurs musicaux de rencontrer des labels, des interprètes et l'ensemble des professionnels de la filière musicale. Les 23 et 24 janvier, vous pourrez ainsi échanger, discuter et confronter des points mais également assister à 10 showcases et keynotes. Le lendemain, le samedi 25 janvier, vous assisterez à une SessionLab de l'artiste Aurus et vous découvrirez le son binaural grâce à un nouveau partenariat avec RFILabo.Pour vous inscrire, contactez Louise Robert ou Jean-Michel Journet