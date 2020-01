Inscrivez-vous aux Grands Prix 2020 de la publicité radio

Le jury est composé de personnalités de la radio, des médias, de la publicité, du marketing, des études, du droit et de la créativité. Les membres viennent de France, outre-mer, Belgique, Suisse, Québec et Afrique, afin de conjuguer les différentes sensibilités francophones. La compétition est co-organisée par Mediatic Conseils, Les Editions de l’Octet, Actuonda et les Editions HF dans le cadre du Salon de la Radio et de l’Audio Digital qui se déroule à la Grande Halle de la Villette à Paris du 23 au 25 janvier 2020. C’est au sein du Salon que les Grands Prix seront remis, le vendredi 24 janvier 2020 à 13h.