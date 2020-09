Inscriptions ouvertes pour les Prix de la Fondation Varenne

Promouvoir, encourager, récompenser les métiers du journalisme. Voilà un concours annuel ouvert à tous les journalistes salariés de tous supports confondus titulaires de la carte professionnelle. Depuis 1989, la Fondation Varenne, à travers ses 7 concours nationaux et internationaux, a enregistré 7 000 candidatures, récompensé 400 journalistes pour un montant global de 1 000 000 € en enveloppes financières. L'an passé, dans la catégorie Radio avait été attribué à Sébastien Krebs (Europe 1) et le Prix Jeune journaliste à Marie Moley (RTL).Modalités complètes et procédure d'inscription : ICI