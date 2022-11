Innov'Audio : une nouvelle édition en décembre

La manifestation se positionne comme "Le grand rendez-vous de l'audio français". L'événement réunira des producteurs de podcasts, des radios, des éditeurs, des plateformes, des régies publicitaires, des agences, des annonceurs ainsi que les grandes personnalités du secteur qui livreront leurs visions et regards innovants sur l’audio.Le programme de la soirée sera dévoilé prochainement. D'ores et déjà, les professionnels peuvent s'inscrire en cliquant ICI . L'Innov'Audio Paris se déroulera au 3 Mazarium (3 rue Mazarine à Paris).