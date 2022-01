Initial Studio produit un nouveau podcast

Dans cette série documentaire, les membres du milieu français font découvrir le trafic international de stupéfiants. Ils racontent les coulisses de cette industrie parallèle estampillée made in France, sa fondation aux temps de l’Indochine française et les méthodes actuelles qui permettent de rivaliser sur ce marché ultralibéral.

Des champs de coca au nord de Bogota, aux routes tracées dans le désert du Sahel, jusqu’aux banques de Rotterdam, les trafiquants mais aussi des indics, des flics et des experts du crime financier dévoilent l’organisation de ce business aux méthodes violentes.