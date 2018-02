Indés Radios : des résultats en légère baisse en 2017

Dans un contexte de progression d’audience pour les 130 stations des Indés Radios, ces résultats en très légère baisse au niveau national (-1.1%) sont le reflet d’un contexte de marché de la radio difficile (- 4.7% à 256 millions d’euros au 1er semestre 2017 selon l’IREP). À noter, le chiffre d’affaires local est également en baisse de 77.5 M€ en 2016 à 76.5 M€ en 2017 (soit -1.3%). À ces revenus doivent s’ajouter ceux de la publicité numérique. En juillet 2017, Les Indés Radios lançaient leur offre "Indés Digital" pour la commercialisation, via un adserver commun, des espaces publicitaires de l’appli Les Indés Radios (2.2 millions de téléchargements) ainsi que des sites internet et applis des 130 radios indépendantes, locales, régionales et thématiques qui les composent.



En 2017, les revenus du numérique ont représenté environ 100 000 euros pour les seuls sites et applis Les Indés Radios. Avec le déploiement de l’adserver, une croissance importante est à prévoir pour l’année à venir. Par ailleurs, les Indés Radios, leurs 130 stations ainsi que les groupes de radios intègrent en février le classement de l’ACPM.