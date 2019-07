Imagine la Radio prépare son "Pop Song Live"

Un plateau multi-artistes gratuit et en entrée libre, avec la présence de 18 artistes pour 3 heures de musique, avec Boulevard des Airs, Chimène Badi, Joyce Jonathan, Larusso, Ridsa, Eva Queen...et présenté par Nathalie Vincent et Charly Nestor. "Après plus de 7 ans d'attente, nous allons fêter notre arrivée dans la "Capitale des Alpes du Sud" comme il se doit. Ce plateau sera une belle entrée en matière pour l'arrivée de notre radio à Gap...et ce n'est pas fini car 2020 sera l'année des 10 ans d' Imagine La Radio et nous avons pleins d'idées en tête" a confié Maxime Gallice, directeur de la radio.





Avec son associé Vincent Laffont et ses 3 employés, Maxime Gallice compte bien imposer Imagine La Radio comme LA radio de proximité par excellence et la radio des événements musicaux dans le département des Hautes-Alpes.