"Iconiques" : le nouveau rendez-vous musical d’Europe 1

Entre le documentaire, le récit et l’entretien, "Iconiques", réalisé par Sébastien Guidis et Julien Tharaud, avec la collaboration des équipes du patrimoine sonore d’Europe 1, se présente comme une rencontre avec une œuvre, une famille, des artistes, composée de souvenirs mémorables qui plonge les auditeurs au cœur de grandes épopées musicales. Stéphanie Loire reçoit à chaque rendez-vous "Iconiques" un artiste en live, qui revisitera les tubes incontournables de l’histoire de la musique. Le week-end dernier, la première émission a été consacrée à Starmania.

Rappelons que les auditeurs retrouvent Stéphanie Loire les samedis et dimanches de 16h à 17h dans "Musique !", sans oublier ses prescriptions musicales chaque vendredi à 7h46 dans "Europe Matin" et dans "Culture médias".