Ici annonce l'arrivée de Stéphane Bern

Chaque matin, avant le journal de 08h00, Stéphane Bern embarquera les auditeurs dans "une véritable machine à remonter le temps". Au programme : "des anecdotes étonnantes, des personnages extravagants et des faits réels aussi savoureux qu’improbables".

Chaque épisode raconte une histoire vraie, souvent méconnue, narrée avec humour et esprit. Le récit, très produit et rythmé par des illustrations sonores, se conclura toujours par un clin d’œil anachronique à notre époque, "comme un petit sourire lancé du passé au présent".