Ici Normandie  raconte l’histoire de Caen en 14 épisodes

Chaque épisode s’attache à un lieu particulier de Caen, depuis le château de Guillaume le Conquérant jusqu’à la place de la République, en passant par le port, les abbayes ou encore le CHU. L’angle retenu permet de croiser petites anecdotes locales et grands repères historiques. Le lancement de la série s’inscrit dans le cadre plus large des festivités du millénaire, amorcées en mars 2025, qui ont rassemblé plus de 100 000 personnes.

Portée par la rédaction de Ici Normandie, la série se distingue par une narration accessible et un format de proximité. Elle s’appuie sur une sélection d’extraits et de témoignages qui donnent à entendre les lieux autrement. Cette démarche sonore s’inscrit dans une volonté éditoriale de Radio France de renforcer la production en régions, en lien avec des événements patrimoniaux et culturels structurants.