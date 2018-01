IP-Studio présente la Skyrock eXperience au Salon de la Radio

L'avalanche de fonctionnalités est totale tant pour le réalisateur que les animateurs : pilotage de l'automation et de l'ingénierie, contrôle des micros, main mise sur toute la galaxie audio du studio au travers de simples interfaces tactiles personnalisables, accès aux réseaux sociaux, pilotage des inserts... Cette "migration" est très vite devenue le plus gros projet français de Virtual Radio, dont la livraison s'est déroulée dès décembre 2017, pour une mise On Air définitive au 8 janvier 2018.



Pour accompagner ce pari technique, et rassurer les puristes encore réticents au tactile, la console physique a tout de même été installée, et intègre d'ailleurs la plus grande configuration AoIP déployée dans un studio français (ex-aeqo avec le studio public NRJ, lui aussi équipé en Axia depuis des années), avec pas moins de 26 faders audio, une soixantaine de boutons multifonctions, et un panel de contrôle physique assemblé dans un double-bac 44 faders Axia (28+16), un monstre de plusieurs mètres, entièrement secondé et sécurisé par les écrans tactiles.