ICI Roussillon lance "100% Rugby catalan" sur YouTube

La chaîne propose une programmation régulière et dédiée aux supporters, avec des rendez-vous identifiés dans la grille. "100% USAP" est diffusé chaque lundi à 19h30 et présenté par Cyrille Manière et Julien De Jong. "100% Dragons" est proposé chaque jeudi à 19h30 avec Cyrille Manière, Julien De Jong et Alain Bonneriez. L’ensemble des contenus s’appuie sur une équipe composée des journalistes Cyrille Manière et Alain Bonneriez ainsi que des animateurs Julien De Jong et John Bourgeois.

Ce dispositif éditorial vise à structurer la couverture des clubs à travers des formats récurrents, tout en renforçant la présence de la radio sur les plateformes numériques et en développant son lien avec les audiences locales et spécialisées.