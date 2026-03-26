ICI Roussillon lance "100% Rugby catalan" sur YouTube

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Les stations ICI les plus et les moins écoutées en ligne en février
Après le lancement des chaînes "100% PSG", "100% Stade Rennais" et "100% Sainté", la radio ICI poursuit son développement numérique avec la création de "100% Rugby catalan" en lien avec ICI Roussillon. Cette nouvelle chaîne YouTube s’inscrit dans une stratégie d’extension des contenus radio vers les plateformes digitales, avec une attention particulière portée à la distribution et à l’accessibilité des contenus audio et éditoriaux. Elle couvre l’actualité des deux clubs de rugby de Perpignan, l’USAP et les Dragons catalans, à travers différents formats incluant magazines, chroniques, réactions, reportages et analyses de matchs.
L’ensemble constitue un dispositif éditorial destiné à prolonger l’expérience radio sur les environnements numériques, en proposant des contenus adaptés aux usages des audiences.
L’ensemble constitue un dispositif éditorial destiné à prolonger l’expérience radio sur les environnements numériques, en proposant des contenus adaptés aux usages des audiences.
Une programmation structurée autour de rendez-vous identifiés
La chaîne propose une programmation régulière et dédiée aux supporters, avec des rendez-vous identifiés dans la grille. "100% USAP" est diffusé chaque lundi à 19h30 et présenté par Cyrille Manière et Julien De Jong. "100% Dragons" est proposé chaque jeudi à 19h30 avec Cyrille Manière, Julien De Jong et Alain Bonneriez. L’ensemble des contenus s’appuie sur une équipe composée des journalistes Cyrille Manière et Alain Bonneriez ainsi que des animateurs Julien De Jong et John Bourgeois.
Ce dispositif éditorial vise à structurer la couverture des clubs à travers des formats récurrents, tout en renforçant la présence de la radio sur les plateformes numériques et en développant son lien avec les audiences locales et spécialisées.
Ce dispositif éditorial vise à structurer la couverture des clubs à travers des formats récurrents, tout en renforçant la présence de la radio sur les plateformes numériques et en développant son lien avec les audiences locales et spécialisées.