"Hondelatte Raconte" s'approche des 7 millions d'écoutes

"Historiquement Vôtre", incarné par le duo de choc Stéphane Bern et Matthieu Noël et "Au cœur de l'Histoire", seul podcast original à figurer dans ce Top 30, porté cette saison par la journaliste et écrivaine Clémentine Portier-Kaltenbach, enregistrent respectivement 896 000 et 892 000 téléchargements sur le mois. "Le succès grandissant de ces deux podcasts confirme la réussite d’Europe 1 sur le territoire du récit" indique la station.