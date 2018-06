Hits Story, un nouveau programme original Deezer

Depuis lundi, Hits Story rejoint ainsi "Football Recall", "Sérieusement ?!," "Rétro 2050", "La Playlist de ma vie" et "Speakeasy" dans le catalogue des créations originales Deezer. Le service de streaming musical a dévoilé lundi son nouveau projet original : "Hits Story". Dans ce nouveau podcast produit en exclusivité pour Deezer par Eric et Quentin, le duo conte, dans un ton qui lui est propre, de véritables anecdotes liées à la création des grands hits en les remaniant à leur goût, tout en humour. En 5 minutes maximum, Eric et Quentin racontent par exemple les origines de "Beat it" de Michael Jackson, "Allumez le feu" de Johnny Hallyday, "Free from Desire" de Gala, "All that she wants" de Ace of Base et la 9e Symphonie de Beethoven.