HighConnexion innove de nouveau

Une offre pour l’événementiel Le ticketing (e-invitation) ... c’est quoi ?

Désormais, HighConnexion complète son offre avec de nouvelles options pour vos événements (concerts privés, show cases, rencontres auditeurs…) comprenant un jeu SMS, un formulaire de prise de coordonnées sécurisées, des invitations personnalisées et dématérialisées sur mobile ou imprimables contrôlées à l'entrée via les douchettes fournies par le lieu de réception ou via une application mobile développée et fournie par HighConnexion.

Des jeux sur toutes les plateformes Pour rappel, M-GS est la seule offre qui permet de créer un jeu SMS, web et mobile ou audiotel et de les diffuser en simultané sur sa page Facebook, son site internet ou même en natif sur son application mobile en un temps record : pas plus de 5 minutes. M-GS propose une palette de produits (quiz, tirage au sort, bandit manchot, ticket à gratter, instants gagnants, concours photo, en tout plus de 20 thématiques et mécaniques différentes).

L’autre intérêt de la solution M-GS est dans la collecte et l’analyse des données, une dimension stratégique ! La plateforme propose ainsi de centraliser les données des auditeurs recueillies dans un CRM unique. Une base qualifiée qui pourra être exploitée. Ces données pourront être utilisées à la fois pour relancer vos auditeurs avec des campagnes de marketing SMS, newsletter, notifications où pour les monétiser auprès de vos annonceurs.



"Boostez, monétisez, recrutez !", une fois de plus, la société HighConnexion se place comme le partenaire gagnant-gagnant des radios. Le lancement de M-GS (Média Game Solution), sa plateforme de création de jeux-concours multicanaux et multisupports (SMS+, audiotel, web, applis…), est déjà un immense succès. En effet, ce concept unique sur le marché français a déjà séduit, un an seulement après son lancement, plus de 35 radios en France. HighConnexion a réussi à faciliter la vie des stations, qu'elles soient nationales, régionales ou locales, en regroupant les différentes solutions de monétisation, jeu SMS, audiotel et web & mobile dans une seule et même plateforme.

Pourquoi, une offre digitale Jeux concours ? Les jeux-concours sont populaires, extrêmement appréciés par les communautés digitales et très viraux.

“Une offre adaptée aux annonceurs afin de mettre en avant leur marque ou enseigne, leurs produits, de construire une base de prospects et de créer du trafic en magasin”

Une solution pour monétiser votre site internet, votre application mobile, vos réseaux sociaux.



En détail Vous souhaitez vous lancer ? HighConnexion propose deux types de contrats pour sa plateforme M-GS.

- Un accès gratuit avec un paiement à la création de jeux.

- Une licence annuelle comprenant des packs de jeux.

- Des conditions particulières sont proposées aux stations adhérentes des Indés Radios. Pour les autres, une négociation au cas par cas est proposée en fonction du volume.

Outre les outils de lancement de jeux et de collecte de données (voir article principal), de nombreux services créatifs sont proposés : des mécanismes de rebonds, des dotations, des jeux clés en main ou à la demande, jusqu’à la création de visuels ou de teasing vidéos.

Contact HighConnexion

d.welsch@highconnexion.com

Tél.: 01 70 99 36 60

highconnexion.com
Tél.: 01 70 99 36 60





