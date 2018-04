HighConnexion innove de nouveau

Pour rappel, M-GS est la seule offre qui permet de créer un jeu SMS, web et mobile ou audiotel et de les diffuser en simultané sur sa page Facebook, son site internet ou même en natif sur son application mobile en un temps record : pas plus de 5 minutes. M-GS propose une palette de produits (quiz, tirage au sort, bandit manchot, ticket à gratter, instants gagnants, concours photo, en tout plus de 20 thématiques et mécaniques différentes).

L’autre intérêt de la solution M-GS est dans la collecte et l’analyse des données, une dimension stratégique ! La plateforme propose ainsi de centraliser les données des auditeurs recueillies dans un CRM unique. Une base qualifiée qui pourra être exploitée. Ces données pourront être utilisées à la fois pour relancer vos auditeurs avec des campagnes de marketing SMS, newsletter, notifications où pour les monétiser auprès de vos annonceurs.