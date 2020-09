Hautes-Alpes : Imagine La Radio fait sa rentrée

"La musique et la proximité seront encore nos principaux fer de lance pour cette 11e saison. Malgré la période assez anxiogène, nous allons faire de la radio avec le désir premier de donner du baume au cœur à nos auditeurs, de leur offrir de l’information de proximité, des agendas touristiques, du service et les plus grands titres musicaux des 40 dernières années à aujourd’hui pour qu’ils chantent dès le matin et durant toute la journée ! Imagine la Radio, tu l’allumes, tu chantes !" a souligné Maxime Gallice, directeur de la station.