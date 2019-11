Happy Média devient la régie publicitaire de RTL2 Le Mans

Happy Média continue ainsi son développement et intervient désormais sur une quinzaine de départements. Créée en 2015 par Rodolphe Karmazyn et Cédric Bouttier, qui cumulent 50 ans d’expérience en publicité radio, Happy Média commercialise aujourd’hui plus de 20 fréquences radio pour différents partenaires dont Alouette, Forum (Groupe 1981) et maintenant RTL2. Happy Média propose également à ses annonceurs de nombreux autres supports et solutions de communication : (opérations de street marketing, sites web et un magazine d’information locale en Touraine, réseau d’affichage bus à Châtellerault, éditions de chéquiers promo Happy Réduc, marketing direct avec envoi de SMS et VMS ou encore communication digitale (site web, réseaux sociaux)

Happy Média revendique trois points forts : proximité, originalité et efficacité.