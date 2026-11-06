Halloween 2026 : "Thriller" domine les écoutes de la radio en voiture aux États-Unis

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Selon les données recueillies par le portail AutoStage Broadcaster de Xperi, "Thriller" de Michael Jackson arrive en tête des chansons d'Halloween les plus écoutées en voiture dans presque tous les marchés étudiés. Sorti en 1982, ce titre disco-funk avait atteint la 4e place du Billboard Hot 100 américain en mars 1984. Plus de 40 ans après sa sortie, il reste régulièrement diffusé à la radio pendant Halloween, notamment grâce à son clip. Entre le 25 et le 31 octobre 2026, il a dépassé 343 000 sessions d'écoute embarquée, soit plus du double du deuxième titre, "Ghostbusters" de Ray Parker Jr. (1984). "Somebody's Watching Me" de Rockwell (1984) complète le podium. Michael Jackson participe également aux chœurs de cette dernière chanson, sans être crédité. Ce classement repose sur le nombre de sessions d'écoute enregistrées dans les véhicules, et non sur le seul volume de diffusions radiophoniques, dans 550 marchés américains.
Les années 70 et 80 occupent une place centrale dans le classement
Parmi les 20 chansons retenues, 13 ont été publiées il y a 40 à plus de 50 ans. Les années 80 sont également représentées par "A Nightmare on My Street" de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince (1988), 7e, "Dead Man's Party" d'Oingo Boingo (1985), 8e, "Abracadabra" du Steve Miller Band (1982), 9e, "Devil Inside" d'INXS (1987), 11e, et "Freaks Come Out at Night" de Whodini (1984), 13e. Cinq titres des années 70 figurent aussi dans le classement : "Werewolves of London" de Warren Zevon (1978), 5e, "Witchy Woman" des Eagles (1972), 6e, "The Time Warp" de "The Rocky Horror Picture Show" (1975), 10e, "Psycho Killer" de Talking Heads (1977), 14e, et "Black Magic Woman" de Santana (1970), 15e. Danny Elfman chante sur "Dead Man's Party" et "This Is Halloween", 12e, extrait de "The Nightmare Before Christmas" (1993).
Des classiques de 1956 aux données quotidiennes de DTS AutoStage
"Thriller" de Michael Jackson domine le classement des 20 chansons les plus écoutées en voiture aux États-Unis, avec plus de 343 000 écoutes entre le 25 et le 31 octobre qui correspond à la période d'Halloween. Les titres des années 70 et 80 occupent une place importante dans ce classement établi sur 550 marchés américains. Source : Xperi – DTS AutoStage Broadcaster Portal
Le titre le plus ancien est "I Put a Spell on You" de Screamin' Jay Hawkins (1956), 18e, âgé de 70 ans. "Monster Mash" de Bobby "Boris" Pickett (1962), 4e, "Spooky" de Dusty Springfield (1967), 16e, "Spooky Scary Skeletons" d'Andrew Gold (1996), 17e, et "Season of the Witch" de Donovan (1966), 20e, complètent cette sélection. "Heads Will Roll" des Yeah Yeah Yeahs (2009), 19e, est le seul titre du XXIe siècle. Trois chansons évoquent la magie, deux les sorcières et deux l'univers du surnaturel. Plusieurs titres sont associés au cinéma, notamment "Ghostbusters", "The Time Warp" et "This Is Halloween", seul à mentionner Halloween dans son titre et ses paroles.
Pour les radios, DTS AutoStage propose des classements hebdomadaires des 100 titres les plus écoutés, avec diffusions, sessions moyennes par diffusion et évolutions hebdomadaires. Les données des 550 marchés sont publiées quotidiennement, sur la base des écoutes de la veille, afin d'analyser presque en temps réel les effets des programmations saisonnières dans les voitures connectées.
Pour les radios, DTS AutoStage propose des classements hebdomadaires des 100 titres les plus écoutés, avec diffusions, sessions moyennes par diffusion et évolutions hebdomadaires. Les données des 550 marchés sont publiées quotidiennement, sur la base des écoutes de la veille, afin d'analyser presque en temps réel les effets des programmations saisonnières dans les voitures connectées.