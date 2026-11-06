Halloween 2026 : "Thriller" domine les écoutes de la radio en voiture aux États-Unis

Le titre le plus ancien est "I Put a Spell on You" de Screamin' Jay Hawkins (1956), 18e, âgé de 70 ans. "Monster Mash" de Bobby "Boris" Pickett (1962), 4e, "Spooky" de Dusty Springfield (1967), 16e, "Spooky Scary Skeletons" d'Andrew Gold (1996), 17e, et "Season of the Witch" de Donovan (1966), 20e, complètent cette sélection. "Heads Will Roll" des Yeah Yeah Yeahs (2009), 19e, est le seul titre du XXIe siècle. Trois chansons évoquent la magie, deux les sorcières et deux l'univers du surnaturel. Plusieurs titres sont associés au cinéma, notamment "Ghostbusters", "The Time Warp" et "This Is Halloween", seul à mentionner Halloween dans son titre et ses paroles.

Pour les radios, DTS AutoStage propose des classements hebdomadaires des 100 titres les plus écoutés, avec diffusions, sessions moyennes par diffusion et évolutions hebdomadaires. Les données des 550 marchés sont publiées quotidiennement, sur la base des écoutes de la veille, afin d'analyser presque en temps réel les effets des programmations saisonnières dans les voitures connectées.