HS Régies publicitaires - Pub locale : les secrets d'une commerciale

"En local, on raisonne encore en termes de marques"

D’autant que la publicité en radio locale est forcément différente que celle sur un support national. "Il n’y a pas la même approche. Ici, en local, on a une hyperproximité avec nos annonceurs et une vraie relation de confiance. Ce n’est d’ailleurs pas surprenant que notre taux de fidélisation s’élève à 90% chaque année", enchaîne Constance Kiral. "Sur les radios locales, on raisonne encore en termes de marques. Alors qu’en national, les régies vendent essentiellement une offre bouquet de leurs groupes", fait remarquer la directrice commerciale. "La force aussi de la radio, c’est qu’elle reste un média de masse. On a aussi une exigence de transparence avec nos annonceurs en local, car on les revoit régulièrement. L’objectif au final reste le même : créer du trafic. Cependant, et on ne le faisait pas avant, on travaille aussi l’image de nos clients. On les accompagne sur leur prise de parole. J’insiste auprès de mes équipes : soyez convaincants !" Attentive à l’avènement de l’audio digital, Constance Kiral ne ferme aucune porte. "Je n’ai aucun tabou. On travaille déjà sur des offres digitales. Elles sont intégrées, car elles deviennent indispensables. Et additionnelles aux publicités radio." Dès que l’audio digital sera pleinement consommé, promis, Constance Kiral nous en dévoilera les secrets.