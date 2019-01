HS Régies publicitaires - Comment les marques s’approprient le podcast

LLPR - Pourquoi les marques font-elles appel au podcast ?

GD - Parce que le public plébiscite ce nouveau média. On est plus dans la longueur, plus dans l’intime aussi. C’est un moyen d’entrer en connivence avec une communauté, de lui offrir un service, un divertissement. Mais ce n’est surtout pas une pub.



LLPR - Quelles sont les grandes étapes de la création ?

GD - On définit avec la marque le message et ce qu’il faut que l’auditeur retienne. La phase la plus longue est de trouver un concept adapté, puis on entre en production. Là on a fait 60% du job. Le reste du travail sera de le promouvoir.



LLPR - Quel public ? Quelles retombées ?

GD - Les auditeurs sont les jeunes adultes à partir de 20 ans. Le public cible est plus âgé, 30 ans et plus. Guerlain, par exemple, cherche à rajeunir sa cible. Mais ils ne visent pas les très jeunes, qui achètent des produits plus fashion.