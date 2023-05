HS Habillage - Ce qu'il faut faire et ne pas faire

En général, les stations de radio cherchent à se différencier par un positionnement musical unique, une émission matinale vedette, le développement d'une ou deux références, et l'ajout d'un peu de marketing et de promotion. Le problème, c'est que toutes les stations utilisent aujourd'hui le même mode d'emploi et que les auditeurs s'ennuient. L'opportunité d'aujourd'hui est pour ceux qui sont assez courageux pour prendre des risques et faire les choses différemment. L'habillage est l'un des nombreux éléments de programmation permettant à votre station de se démarquer et de se distinguer.Arrêtez de regarder les autres radios pour vous inspirer et commencez à regarder les autres médias. Par exemple, j'en ai marre d'entendre des promos de musique nouvelle comportant trois accroches. Vous savez, celles-là. Alors, voici une idée : et si votre promo de musique nouvelle de cette semaine emmenait les auditeurs dans votre réunion musicale hebdomadaire, où vous entendez l'équipe musicale discuter des considérations de la semaine et des raisons pour lesquelles vous allez les passer ou non ? C'est bien fait ; c'est beaucoup plus amusant et intéressant que la même vieille promo de musique nouvelle. Amusez-vous, prenez des risques, soyez intéressant et divertissant.