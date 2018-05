Guy Lagache arrive à Radio France

À la tête de la nouvelle direction des antennes et de la stratégie éditoriale, Guy Lagache sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie éditoriale par les antennes et garant de la complémentarité des contenus des chaînes sur tous les supports. Il sera également chargé d’accompagner les chaînes de Radio France dans leur démarche d’innovation éditoriale et dans la production de contenus adaptés aux nouveaux supports d’écoute afin de renforcer leur empreinte globale et d’affirmer le rôle de prescription de Radio France auprès du plus grand nombre. Guy Lagache travaillera en collaboration étroite avec l’ensemble des directrices et directeurs des antennes. Il rejoint le Comité exécutif de Radio France.