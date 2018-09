Guy Lagache (Radio France) : "les coopérations avec France 3 ont vocation à se développer"

Le rapprochement entre France Bleu et France 3 : "la proximité est un enjeu majeur pour Radio France parce que c'est une des missions du service public. on a un modèle unique, c'est France Bleu : 44 stations locales avec 10 à 12 heures de programmes locaux chaque jour dans chaque station, et, fort de cette expertise, nous avons décidé de travailler avec France 3 pour développer des expériences éditoriales" a précisé Guy Lagache. "On va expérimenter deux matinales communes, l'une à Toulouse l'autre à Nice. Pour l'instant ce sont des expérimentations dans différentes domaines pourquoi pas imaginer une émission commune l'après-midi entre France Bleu et France 3. L'idée, c 'est d'inventer et d'unir nos forces (...) Ces coopérations ont vocation à se développer".