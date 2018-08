Guy Lagache (Radio France) : "Ce qui compte, ce sont les contenus"

LLPR - Vous arrivez juste après la nomination de Sibyle Veil. Comment allez vous organiser vos équipes ? Allez vous nommer un directeur de l’information pour le groupe ?

GL - Autour de moi, j’ai sept directeurs et directrices d’antennes, il y a également les patrons de rédaction, la direction de l’information internationale, celle de l’investigation ou celle des sports. Ces gens là constituent le socle avec lequel je travaille. Et Il y a aussi Jean Beghin qui travaille à mes côtés. Nommer un directeur de l’information pour le groupe n’est pas envisagé.



LLPR - Vous allez devoir coopérer avec France Télévisions sur la proximité. Un nouveau directeur de France Bleu arrive dans quelques jours qui ne connait pas encore bien le dossier. Comment allez-vous fonctionner ?

GL - Je suis ravi que Jean-Emmanuel Casalta nous rejoigne, car il y a de vrais enjeux d’animation du réseau des locales. Je suis en charge de penser et de réfléchir, avec les équipes de France Bleu et son directeur, à cette nouvelle stratégie éditoriale sur la proximité.



LLPR - Vous avez été dans la lumière pendant longtemps à la télévision, vous passez dans l’ombre. L’antenne vous manque-t-elle ?

GL - La seule chose qui m’intéresse, depuis plus de 25 ans que je fais ce métier, c’est le contenu, éclairer les gens et faire du journalisme. Cela me passionne et reste mon moteur aujourd’hui.