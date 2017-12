Guillaume Pley : "Mon métier c'est de partager, pas de flinguer les autres"

Récemment, l'animateur vedette des soirées de NRJ était l'invité de Charlotte Barrillon-Dennebouy et Fred Picard dans l'émission "On vous en parle dès maintenant !" sur Le Figaro Live. Il s'est confié sur sa carrière, sa position de leader, ses auditeurs et sur... son concurrent Cauet.