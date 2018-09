Grand Prix des Médias : RTL, Contact FM, Radio France et Louie Media récompensés

Plusieurs acteurs de la radio et de l'audio ont été distingués. C'est plutôt rare pour être souligné, le prix de la meilleure émission radio a été décerné à une radio régionale, en l'occurence l'émission des Chasseurs d'Emploi sur la station lilloise Contact FM. RTL a été distingué en tant que meilleur radio de l'année, pour la deuxième année consécutive, la station généraliste, rachetée par le groupe M6, maintient sa place de première radio de France et a terminé la saison sur d'excellentes performances. "Nous avons tout changé en 10 ans, sauf l'équipe" a souligné le patron de la station, Christopher Baldelli. RTL fera d'ailleurs sa rentrée au cours d'une grande soirée à Neuilly, aux côtés de sa maison mère M6 et des autres chaines et stations du groupe. France Inter reçoit le prix du coup éditorial ou journalistique de de l'année avec le reportage "Le drame des Rohyngas" de Julie Pietri. La directrice de la station Laurence Bloch s'est félicité du "travail difficile et remarquable. Un reportage qui a du sens".