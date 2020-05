Google lance Google Podcasts Manager

Avec Podcasts Manager , les podcasteurs pourront s'assurer que leur réalisation est accessible aux millions d'auditeurs de Google Podcasts via un processus de vérification simple. Ils pourront accéder à des outils pour comprendre comment l'engagement avec leur podcast évolue au fil du temps et suivre l'activité des épisodes récents. Cela inclut des analyses de rétention qui devraient les aider à mieux comprendre où les gens se connectent et quand ils abandonnent la lecture, ainsi que la durée d'écoute, les minutes jouées et plus encore. Et ils pourront aussi exporter les données et les connecter à leurs propres outils d'analyse.Podcasts Manager fournira également des analyses de la provenance de son audience sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau et les enceintes connectées. Ces données pourront aider les podcasteurs à mieux comprendre et à réagir aux changements de comportement d'écoute.