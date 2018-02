Gold FM invite 50 auditeurs au restaurant

Au coup de sifflet final, les auditeurs pouvaient réserver leur table pour 2 gratuitement en appellant le restaurant et en indiquant le code "Gold FM" mais seulement en cas de victoire Bordelaise. Un menu spécial a donc été préparé pour l'occasion et le vin était également offert. La station du groupe Mediameeting évoque "un énorme succès puisque les lignes du restaurant ont vite été saturées. Les auditeurs ont manifesté leur satisfaction sur les réseaux sociaux".

Une première qui laisse donc de bons souvenirs et qui ne demande qu'à se renouveler.