Gold FM devient partenaire des Millennial World Battles

Lancé en mai 2017, le Golbang est un football revisité par et pour les Millennials. C’est un mariage de foot et de divertissement qui grâce à des règles simples mais innovantes permet à tous et à toutes de joueur, s'amuser et partager, quels que soient l’âge, le sexe, le niveau technique ou la condition physique. Le partenariat avec Gold FM comprend plusieurs volets notamment la promotion de la création d'équipes par les étudiants, les équipes féminines et mixtes étant particulièrement mises en avant, la promotion du mondial lui-même ou encore une émission live le 26 mai avec des animations révélées le jour J.