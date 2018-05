GB : la majorité de l'écoute de la radio est maintenant numérique

À mesure que le DAB est devenu plus largement disponible, de plus en plus de stations DAB ont été lancées, offrant aux auditeurs un plus grand choix de stations, et la plupart du Royaume-Uni bénéficie maintenant d'un accès à plus de 50 stations DAB et, dans certaines grandes villes, à plus de 70 radios. Cela inclut les principales stations numériques comme BBC 6 Music et Kisstory, et la toute nouvelle station nationale exclusivement numérique, Heart 80s mais également LBC, Radio X, Kiss et Magic qui se sont lancées à l'échelle nationale sur le DAB. Les trois principaux radiodiffuseurs britanniques, BBC, Global et Bauer, qui représentent collectivement plus de 90% de l'écoute de la radio au Royaume-Uni, sont également pleinement engagés à fournir un avenir numérique à la radio et attendent avec impatience de travailler avec le gouvernement afin de poursuivre cette transition vers la radio numérique.