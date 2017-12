FuturPop1, pour les amoureux de la culture pop

"Le week-end, nous proposons des soirées à thème avec, le samedi soir, 100 % Clubbing Pop et, le dimanche, un classement des meilleurs titres de la radio ainsi une soirée plutôt tournée vers les années 90." Et la radio a également son opération de récompenses, "Il s’agit des FUTURPOP Music Awards où les les auditeurs et internautes sont invités à voter pour leurs artistes préférés diffusés à l’antenne."Le programme idéal à écouter pour s’aérer l’esprit avec des titres légers et bien foutus comme savent le faire Marine and the diamonds, Beth Ditto, Frankmusik, Huntar ou Fifth Harmony.À découvrir sur futurpop.com