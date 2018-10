Fun Radio : le tweet de la polémique

Cette semaine, dans le cadre des questions posées chaque soir aux auditeurs, l’émission Lovin'Fun a sensibilisé le grand public et les jeunes sur la question du consentement sexuel. Une de ces questions, posée mardi soir, fait aujourd’hui réagir. "Cette question vise justement à ouvrir le débat, notamment auprès des jeunes, et à faire prendre conscience que tout comportement sexuel sans consentement est inacceptable. C’est d’ailleurs exactement ce qui est dit chaque soir sur l’antenne de Fun Radio, en présence d’un médecin sexologue, et aussi ce qui a été précisé aux auditeurs, sur le compte officiel de Lovin'Radio" a expliqué la radio. Fun Radio entend "pouvoir continuer à aborder tous les sujets, sans tabous".