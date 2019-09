Fun Radio lance son podcast "All Stars" avec Martin Solveig

Pour cette première saison, Sébastien Joseph – directeur des programmes Fun Radio – s’est entretenu avec Martin Solveig, l’un des DJ Français les plus connus. En 4 épisodes, "All Stars" reviendra sur sa carrière, ses premières expériences musicales d’adolescent chez un disquaire aux prestigieux clubs d’Ibiza. Une saga où l’artiste se confie sur son parcours et les déclics qui ont marqué sa vie.

"Dans cette série de podcasts, nous rencontrerons celles et ceux qui font la musique d’aujourd’hui. J’avais très envie de proposer un échange où les artistes racontent leurs succès, leurs échecs, ce qu’ils ont appris de leur parcours, quels ont été les moments qui ont changé leur vie" a expliqué Sébastien Joseph.