Fun Radio et Temporis s'associent pour recruter un nouvel assistant

Les équipes de M6 Publicité ont imaginé un nouveau dispositif de brand content événementiel autour de la matinale de Fun Radio qui rassemble chaque jour près de 2 millions d’auditeurs entre 6h et 9h. Depuis le mardi 15 mai, les auditeurs de Fun Radio pourront candidater à ce "job de rêve" en déposant leur CV sur la plateforme Temporis. Des spots et des appels à candidater par l’équipe de la matinale relayeront l’opération à l’antenne et sur les réseaux sociaux. Bruno Guillon annoncera le nom des 2 finalistes en direct le vendredi 8 juin. Les 2 finalistes rejoindront l’équipe de Bruno dans la Radio pour un entretien d’embauche "exceptionnel".