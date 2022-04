Fun Radio Ibiza Experience : des NFT liés à l'événement

Dans cette optique d'aller toujours encore plus loin, Fun Radio innove avec la mise en vente d'une collection de NFT à l'occasion de cet événement. Une première pour une radio. Ces NFT permettront aux auditeurs d'accéder à différentes offres. Pour cinq NFT à 150 € correspondent à 2 places VIP Pass pour la 6e édition de Fun Radio Ibiza Experience avec 4 boissons incluses. Pour cinq NFT à 290 €, l'auditeur bénéficie d'un LifeTime Pass avec 2 places valables pour cette 6e édition et pour toutes les prochaines. Enfin, pour 10 NFT possédés, l'auditeur bénéficiera d'une une œuvre d’art visuelle et sonore associée ainsi qu’une preuve de sa participation à l’évènement (POAP) et enfin l’affichage du nom du titulaire du NFT dans le générique de diffusion sur W9...