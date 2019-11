Fréquence Média Musique donne sa chance aux artistes amateurs

"Nous diffusons les artistes amateurs avec lesquels nous sommes en contact mais aussi de nombreux artistes connus. Tout en faisant attention à ce que la radio convienne à toutes les générations. Dans la même tranche musicale, nous pouvons diffuser Je chante (Vincent Maxch, artiste amateur), La montagne (Jean Ferrat) puis Retourner là-bas (Jean-Baptiste Guegan). Nous avons également des chroniques cuisine, astuces pc et smartphone ainsi qu’une rubrique "culture et histoire locale" correspondant à notre région (Liège en Belgique, ndlr).

Une diversité qui fonctionne et créé, à l'écoute, un son à découvrir sans attendre.