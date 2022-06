Frédéric Taddéï lance une agence de production de podcasts

Des 4 premières émissions diffusées le 8 avril, elle en proposera 9 à partir de juin à raison d’un épisode chaque vendredi. L'ensemble du catalogue est disponibles sur spotify, deezer et apple podcast. Lymédias mise sur un "catalogue de qualité dans un éclectisme de choix éditoriaux assumés" autour de valeurs qu'elle revendique : "totale liberté de choix, bienveillance et professionnalisme".On retrouve ainsi Frédéric Taddéï qui présente "Pourquoi ?" autour d'invités comme André Bercoff, Pierre Hermé, Emmanuel Pierrat, Charles Consigny, François Begaudeau, Jean-Claude Casadessus ou encore Michel Yves Bolloré. Lymédias annonce l'arrivée du podcast "On pourrait en rire" animé par Philippe Chevallier, de "Ambition Sport "animé par Nelson Monfort et Véronique de Villèle ou encore de "Face Public Face cachée" animé par Franck Ferrand.