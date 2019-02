Frédéric Taddeï est "Au coeur de l'Expo"

Pour la première fois en France, ces retransmissions offrent une immersion totale à dimension pédagogique, emmenant les spectateurs dans une déambulation de 90 minutes à travers l’exposition. "Au Cœur de l’Expo" permet aux spectateurs de suivre Frédéric Taddeï à la découverte des plus grandes expositions de cette saison et de mettre en lumière les œuvres les plus caractéristiques d’un artiste ou d’un courant artistique. Frédéric Taddeï sera en Facebook Live ce vendredi à partir de 15h sur la page Europe 1.