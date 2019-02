Fred Musa invité de "La Mécanique des Ondes"

"La Mécanique des Ondes" est une émission qui reçoit chaque deuxième mardi du mois des acteurs du monde de la radio qui viennent raconter leurs carrières radiophoniques et leur passion pour ce média. Hedi a repris depuis un an l’animation de cette émission déjà présente dans la grille de Fréquence Protestante depuis 4 ans. Au cours de l'année passée, il a ainsi reçu Florian (animateur sur Latina), Pascal Langlois, Eric Madelon, Linda Lorin, Emilie Mazoyer, Laurent Petitguillaume, Fred Pierre (directeur de l’antenne et des programmes de Vivre FM), Jean-Mathieu Pernin, Dom Kiris, Francis Zégut et Luc Frelon (programmateur musical à Fip).L'émission est aussi présente sur Facebook et Twitter. Elle est également proposée en podcast dans la foulée sur le site de Fréquence Protestante et dans la soirée même sur Mixcloud.