Franck Riester : "je veux remercier le CSA d'avoir relancé le DAB+"

Dans son discours d'ouverture, Franck Riester a rappelé le rôle joué par le CSA depuis ces trois dernières décennies : "Il a joué un rôle pionnier dans la promotion de la parité à l'antenne, la lutte contre les stéréotypes, la mise en valeur de la diversité, la prise en compte de nos territoires et, en particulier, le développement d'un paysage radiophonique local de plus en plus riche, notamment grâce aux plus de 700 radios associatives qui irriguent le territoire et déploient une mission de communication sociale de proximité".