Francis Goffin désigné président de l’European Digital Radio Alliance

Maintenant que la radio numérique est bien établie en Europe en DAB+ et via internet, la stratégie de l’EDRA se focalise sur la promotion de la relation directe des stations avec leurs auditeurs, dans un contexte où les plateformes numériques globales ne cessent de croître. Ces acteurs mondiaux viennent en effet de plus en plus concurrencer les stations de radio. Elles deviennent des intermédiaires commerciaux qui affaiblissent la relation historique construite avec les auditeurs grâce à la FM et pérennisée grâce au DAB+. C’est dans ce contexte que l’EDRA a défini un nouveau manifeste partagé avec tous ses membres (voir le lien en bas de page). "Le nouveau message de l’EDRA aux stations de radio peut être résumé en une phrase : Alliez-vous sur la distribution et jouez la concurrence sur les contenus. Ce nouveau paradigme découle naturellement des évolutions induites par notre ère numérique et doit conduire les radios d’Europe à s’organiser et à s’entendre pour relever les nouveaux défis de la distribution numériques de cette décennie" a expliqué Francis Goffin.

Cette philosophie est identique à celle poursuivie par maRadio.be en développant la plateforme commune Radioplayer.be et en promouvant le DAB+ pour tout le secteur des radios belges francophones.