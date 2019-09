France Musique : un été record avec 1 077 000 auditeurs

La chaîne de Radio France atteint 2.0 % d’audience cumulée et rassemble 1 077 000 auditeurs (lire également ICI ). En un an, elle a gagné 0.4 % d’A.C., soit 231 000 auditeurs. Sur la période estivale, francemusique.fr enregistre un record historique sur les vidéos en juillet avec 2.8 millions de vidéos vues (+ 68% en un an). "Ces performances sont le fruit de choix éditoriaux audacieux aussi bien sur l’antenne que sur le numérique et confirment la belle dynamique de la saison 2018-2019" explique la station.Radio de la musique classique, du jazz et de la création, France Musique propose une offre riche et diversifiée : 1 radio, 7 webradios, 1 salle de concerts virtuelle, 1 site en anglais.