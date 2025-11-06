La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 6 Novembre 2025 - 08:50

France Musique invite ses auditeurs à voter pour le 4ᵉ Prix de la musique de film


France Musique ouvre les votes du 4ᵉ Prix des auditeurs France Musique–Sacem de la musique de film, du 3 au 30 novembre sur radiofrance.fr/francemusique. Les auditeurs sont invités à choisir leur bande originale préférée parmi treize films. La webradio "Musique de films" diffusera, durant tout le mois, une programmation spéciale de trois heures dédiée aux œuvres sélectionnées.



France Musique et la Sacem renouvellent leur initiative commune autour de la création musicale pour l’image. Depuis 2022, le Prix des auditeurs France Musique–Sacem de la musique de film distingue chaque année un compositeur ou une compositrice pour la bande originale d’un film sorti dans l’année. Cette 4ᵉ édition se déroulera en ligne, du 3 au 30 novembre 2025, sur le site radiofrance.fr/francemusique, invitant les auditeurs à participer activement à la reconnaissance de la création musicale contemporaine.
La sélection 2025, établie en partenariat avec Cinezik.fr, réunit treize œuvres issues de productions françaises et internationales sorties entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025. 

Parmi elles figurent les compositions de Uèle Lamore pour Les femmes au balcon, Alex Beaupain pour Joli Joli, Delphine Malaussena pour Hiver à Sokcho, Pascal Le Pennec pour Slocum et moi, ou encore Alexandre Astier pour Kaamelott : Deuxième volet, partie 1. Cette diversité reflète l’étendue du travail musical dans le cinéma actuel, entre création orchestrale, électronique et hybride.

Un dispositif audio enrichi sur la webradio "Musique de films"

Comme lors de la précédente édition, la webradio Musique de films de France Musique accompagnera le Prix avec une playlist de trois heures consacrée aux bandes originales en lice. Ce dispositif, accessible en ligne et sur l’application Radio France, permet au public de découvrir ou redécouvrir la richesse sonore des compositions sélectionnées, tout en prolongeant l’expérience d’écoute au-delà de la diffusion radio traditionnelle.

Une mise en valeur de la création et de la diffusion audio

Le lauréat 2025 sera dévoilé le vendredi 30 janvier 2026 à l’Auditorium de Radio France, lors d’une soirée spéciale dédiée à Francis Lai. Conformément à la tradition du Prix, il ou elle se verra confier un contrat de commande d’œuvre originale par Radio France, dont la création sera interprétée en 2026 par l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Les précédents lauréats, Anne-Sophie Versnaeyen (2022), Samy Thiébault (2023) et Jérôme Rebotier (2024), témoignent de la diversité des univers musicaux représentés depuis la création du Prix.

