France Musique invite ses auditeurs à voter pour le 4ᵉ Prix de la musique de film

France Musique et la Sacem renouvellent leur initiative commune autour de la création musicale pour l’image. Depuis 2022, le Prix des auditeurs France Musique–Sacem de la musique de film distingue chaque année un compositeur ou une compositrice pour la bande originale d’un film sorti dans l’année. Cette 4ᵉ édition se déroulera en ligne, du 3 au 30 novembre 2025, sur le site radiofrance.fr/francemusique, invitant les auditeurs à participer activement à la reconnaissance de la création musicale contemporaine.

La sélection 2025, établie en partenariat avec Cinezik.fr, réunit treize œuvres issues de productions françaises et internationales sorties entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025.