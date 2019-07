France Musique en direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Premier rendez-vous le 15 juillet prochain avec la matinale "Musique Matin" entre 7h et 9h, présentée par Clément Rochefort qui sera en direct de France Bleu Hérault. Du 15 jusqu'au 28 juillet, France Musique prévoit la diffusion en direct d'une quinzaine de concerts.

"Le Festival Radio France Occitanie Montpellier, c’est, chaque été, la promesse d’un voyage en terres inconnues, la certitude de l’excellence mise à la portée du plus grand nombre, à Montpellier et dans toute l’Occitanie, mais aussi, grâce aux antennes et aux équipes de Radio France, dans le creux de millions d’oreilles en France et dans le monde" explique Jean-Pierre Rousseau, directeur du Festival.